Randagismo nella zona industriale di Catania | confronto tra istituzioni e imprese per trovare soluzioni

A Catania, nella zona industriale, si discute di come gestire il problema dei cani randagi. I rappresentanti delle istituzioni e delle imprese si sono incontrati per cercare soluzioni pratiche, in un contesto in cui le responsabilità sono divise tra vari enti e le norme sono complicate. La questione rimane aperta, con diverse opinioni su come intervenire al meglio.

Un problema complesso tra norme e competenze frammentate. La gestione del randagismo nella zona industriale di Catania continua a essere una questione difficile da affrontare a causa di un quadro normativo complesso e della suddivisione delle competenze tra diversi enti. Per cercare di individuare strategie concrete, Confindustria Catania ha promosso un incontro che ha riunito amministrazione comunale, aziende e rappresentanti delle istituzioni coinvolte. L'obiettivo principale del confronto è stato trovare soluzioni operative per gestire la presenza dei cani randagi nell'area industriale, garantendo allo stesso tempo la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle norme che regolano la tutela degli animali.

