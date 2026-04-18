Norcia il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016

Dopo quasi sette anni dalla devastante scossa di terremoto del 2016, il palazzo comunale di Norcia riapre le sue porte. L'edificio, che aveva subito danni significativi, è stato restaurato e ora torna a essere sede delle funzioni amministrative del Comune. La riapertura rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione della città, che si era fermata a causa del sisma.

Nuova luce per il palazzo comunale di Norcia che, dopo il sisma del 2016, riapre finalmente le porte e torna a ospitare le attività amministrative quotidiane del Comune.L’edificio, danneggiato dal terremoto di dieci anni fa, è stato completamente ristrutturato grazie all’impiego di tecnologie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate San Mauro Castelverde, dopo anni di silenzio il Teatro Comunale riapre le sue porteUn teatro che riapre in un borgo delle aree interne non è solo un edificio che torna a illuminarsi: è una comunità che riprende voce. Il Palazzo Ducale di Sassuolo riapre le porte, tra sfarzo barocco, la Pimpa e sguardi sul paesaggioDal 27 marzo il Palazzo Ducale di Sassuolo torna visitabile, offrendo al pubblico lo splendore delle sue sale barocche e dei cicli pittorici estensi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: A Norcia riapre il palazzo comunale dopo il sisma del 2016; Norcia, a dieci anni dal sisma riapre il Palazzo comunale; A Norcia riapre il palazzo comunale dopo dieci anni dal sisma: domenica taglio del nastro; Domenica a Norcia rinasce il Palazzo comunale: un modello internazionale di sicurezza sismica. Norcia, la rinascita del Palazzo Comunale: 67 isolatori che riducono le accelerazioni sismicheL’innovativo intervento per il recupero dell’edificio: potrà assorbire spostamenti fino a 41 centimetri. Domani l’inaugurazione ... corrieredellumbria.it Sicurezza, Norcia riapre il Palazzo comunale dopo il sismaSicurezza antisismica e identità a Norcia: domenica 19 aprile riapre il Palazzo comunale con tecnologie d'avanguardia. valnerinaoggi.it Norcia (PG) #commissariosisma2016 #regioneumbria #comunedinorcia #cittàdisanbenedetto #piazzasanbenedetto #camminodisanbenedetto #iborghipiubelliditalia #borghipiùbelliditalia #borghipiùbelliditaliainumbria #umbriacuoreverdeditalia #umbriacuor facebook