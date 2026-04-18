Norcia il palazzo comunale riapre le porte dopo il sisma del 2016

Da perugiatoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi sette anni dalla devastante scossa di terremoto del 2016, il palazzo comunale di Norcia riapre le sue porte. L'edificio, che aveva subito danni significativi, è stato restaurato e ora torna a essere sede delle funzioni amministrative del Comune. La riapertura rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione della città, che si era fermata a causa del sisma.

Nuova luce per il palazzo comunale di Norcia che, dopo il sisma del 2016, riapre finalmente le porte e torna a ospitare le attività amministrative quotidiane del Comune.L’edificio, danneggiato dal terremoto di dieci anni fa, è stato completamente ristrutturato grazie all’impiego di tecnologie.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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