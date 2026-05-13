Sirm | Ai strumento anti liste d' attesa 50% esami imaging per over70 non necessario

Un recente studio ha evidenziato che fino al 50% degli esami di imaging effettuati sugli anziani potrebbe risultare superfluo o di scarso valore clinico. Questa situazione influisce sulle liste di attesa, sulla sostenibilità del Sistema sanitario nazionale e sulla qualità dell’assistenza rivolta ai pazienti più fragili. La questione riguarda in particolare le procedure diagnostiche eseguite sugli over 70, con possibili implicazioni per la gestione delle risorse e l’organizzazione dei servizi sanitari.

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Ropma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - Fino al 50% degli esami di imaging negli anziani potrebbe essere considerato non necessario o a basso valore clinico: un fenomeno che incide direttamente sulle liste d'attesa, sulla sostenibilità del Ssn, sulla qualità dell'assistenza ai pazienti più fragili. In Italia gli over 70 sono oggi oltre 10 milioni e il progressivo invecchiamento della popolazione sta determinando un aumento costante della domanda di prestazioni diagnostiche e radiologiche. In questo scenario, l'intelligenza artificiale può diventare uno strumento strategico non solo per supportare il lavoro dei radiologi, ma anche per migliorare l'appropriatezza prescrittiva e contribuire concretamente a ridurre gli esami inutili.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sirm: "Ai strumento anti liste d'attesa, 50% esami imaging per over70 non necessario" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’incubo liste d’attesa: "Altri 84 esami medici tra sabato e domenica"Lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività straordinarie per smaltire le liste d’attesa, nell’Ast di Macerata sono state erogate 84... Leggi anche: Costi e liste d’attesa. In Umbria si prescrivono troppe visite ed esami