Lo scorso fine settimana, le strutture sanitarie di Macerata e Civitanova hanno effettuato un totale di 84 esami medici, nell’ambito di attività straordinarie per ridurre le liste d’attesa. Le prestazioni hanno riguardato principalmente visite specialistiche e diagnosi avanzate come le Tac, con l’obiettivo di velocizzare i tempi di attesa per i pazienti.

Lo scorso fine settimana, nell’ambito delle attività straordinarie per smaltire le liste d’attesa, nell’Ast di Macerata sono state erogate 84 prestazioni, distribuite tra gli ospedali di Macerata e Civitanova, con focus su visite specialistiche e diagnostica avanzata come la Tac. Il piano regionale proseguirà fino al 24 maggio, poi riprenderà dal 3 ottobre al 29 novembre, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente le attività e ridurre costantemente i tempi di accesso alle prestazioni, oggi particolarmente lunghi, in particolare per alcuni esami specialistici. Soddisfatto l’assessore regionale alla sanità, Paolo Calcinaro. "Nel corso dell’ultimo weekend – sottolinea – in tutte le Marche sono state superate le 730 prestazioni erogate: un risultato che rappresenta un segnale concreto sul fronte delle liste d’attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’incubo liste d’attesa: "Altri 84 esami medici tra sabato e domenica"

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