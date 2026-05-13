Lunedì sera, all'ingresso di un ristorante giapponese, una scena insolita si è verificata quando un uomo ha detto a un noto tennista che non poteva entrare perché non aveva prenotato. Nel frattempo, sul campo, il tennista italiano ha vinto il derby, mentre l’impresa più sorprendente è arrivata da un altro giocatore, che ha battuto l’avversario con il miglior ranking del momento.

La storia è cominciata così: «Scusi Signor Zverev, lei non può entrare». Era lunedì sera all'entrata di un ristorante giapponese e Sascha non aveva prenotato: dopo una cosa così, poteva andare solo peggio. D'altronde mai sottovalutare un italiano nato in Argentina: metti insieme i due Paesi e finisci per avere un mix di creatività e agonismo che a Roma diventa gladiatorio. Zverev, d'altronde, è tedesco, e che ne sa lui che con Luciano Darderi non è mai finita: falliti quattro match point nel tie-break del secondo set si è infatti squagliato, accusando anche il campo di essergli nemico (c'erano, in effetti, delle buche). A quel punto Luciano è diventato big: 12-10 nel gioco decisivo e 6-0 nel terzo set, il tutto dopo aver perso il primo 1-6.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner si prende il derby, ma l’impresa la firma Darderi con Zverev

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