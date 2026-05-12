Nel torneo degli Internazionali d'Italia 2026, Jannik Sinner ha superato il derby contro Pellegrino, avanzando ai quarti di finale. Contestualmente, Luciano Darderi ha raggiunto la stessa fase della competizione. Nel frattempo, il numero uno del mondo ha pareggiato il record di 31 vittorie consecutive nei Masters 1000 di Novak Djokovic.

Eguagliata dal n.1 del mondo la striscia di 31 vittorie di fila nei Masters 1000 di Djokovic ROMA - Jannik Sinner e Luciano Darderi ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo elimina il qualificato Andrea Pellegrino nel derby azzurro sul Campo Centrale: 6-2 6-3, in un'ora e 29 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'altoatesino, che raggiunge il 22esimo quarto di finale nei 1000 - il sesto consecutivo - e vince la 31esima partita di fila nei Masters (striscia aperta da Parigi 2025), eguagliando Novak Djokovic al primo posto della classifica di tennisti con più successi in serie in questa categoria di tornei.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner vince il derby con Pellegrino, impresa Darderi: sono ai quarti a Roma

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