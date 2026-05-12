Sinner ai quarti senza affanni e Darderi firma l’impresa contro Zverev

Da ezrome.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel torneo degli Internazionali BNL d’Italia, il tennista italiano ha raggiunto i quarti di finale senza incontrare grandi difficoltà, mentre un altro giocatore ha ottenuto una vittoria importante contro un avversario di livello elevato. La giornata si è svolta al Foro Italico, con risultati che rafforzano la presenza italiana nel quadro principale della competizione. Entrambi i match si sono conclusi con esiti favorevoli per i rappresentanti del paese.

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Un pomeriggio da incorniciare per il tennis italiano agli Internazionali BNL d’Italia. Il Foro Italico ha consegnato due storie diversissime ma ugualmente cariche di emozione: la marcia regolare del numero uno del mondo Jannik Sinner, che approda ai quarti di finale battendo Andrea Pellegrino 6-2, 6-3, e la straordinaria rimonta di Luciano Darderi, capace di piegare Alexander Zverev al terzo set con un punteggio quasi irreale: 1-6, 7-6, 6-0. Sinner gestisce, ma Pellegrino strappa applausi nel secondo set. Sul Centrale, davanti a un pubblico coinvolto e festante, Sinner ha controllato il derby azzurro con la consueta solidità. Il primo set è stato a senso unico: 6-2 in poco più di mezz’ora, con l’altoatesino aggressivo in risposta e Pellegrino visibilmente bloccato dalla tensione dell’occasione.🔗 Leggi su Ezrome.it

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