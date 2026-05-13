Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Orario programma streaming

Giovedì 14 maggio alle 13:00 si terrà il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita sarà trasmessa su TV8 e sarà disponibile anche in streaming, offrendo la possibilità di seguire l’incontro in diretta da diversi dispositivi. Si tratta di un appuntamento importante per gli appassionati di tennis, con due dei migliori giocatori in campo.

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Jannik Sinner e il russo Andrey Rublev si affronteranno giovedì 14 maggio (ore 13:00) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, l’azzurro sarà chiamato a una nuova sfida, per confermare la propria superiorità in questo torneo. Dall’altra parte della rete ci sarà il moscovita, che andrà in cerca della super prestazione per battere il n.1 del mondo. Per Sinner, reduce dal successo nel derby tricolore contro Andrea Pellegrino, la voglia di dare un seguito alla sua striscia vincente di vittorie. In un torneo che non l’ha mai visto vincitore, Jannik ha grandi motivazioni. Un modo per soddisfare le grandi ambizioni e soprattutto presentarsi con grande fiducia in vista del Roland Garros 2026.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Orario, programma, streaming ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sinner-Ofner si vedrà su TV8 in chiaro? Orario, programma, streamingJannik Sinner aprirà la sessione serale di sabato 9 maggio sul campo centrale del Foro Italico sfidando l’austriaco Sebastian Ofner in occasione dei... Sinner-Zverev si vedrà in chiaro su TV8, ma non in diretta! Orario differita, programma, streamingNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’azzurro Jannik Sinner approda in semifinale: nella parte bassa del tabellone il numero due del mondo sarà... Temi più discussi: Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Programma e quando si gioca; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Rublev vale la semifinale: quando e dove vederla; Sinner-Pellegrino all'ATP Roma, a che ora si gioca: dove vedere il derby italiano in TV in chiaro. ??? Inizia la corsa verso la finale di Madrid di Sinner, uno dei due titoli 'mille' che Jannik non ha mai vinto! Il numero 1 del mondo usufruirà di un bye al primo turno e debutterà in seguito contro un qualificato. ?? Lorenzo Musetti, testa di serie numero 6 e i x.com Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Orario, programma, streamingJannik Sinner e il russo Andrey Rublev si affronteranno giovedì 14 maggio (ore 13:00) nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. Sulla terra ... oasport.it Quando gioca Jannik Sinner a Roma: i precedenti con Rublev e dove vederla in tv (anche in chiaro)In palio la semifinale di Roma per Jannik Sinner, contrapposto a un avversario come Andrej Rublev con cui al momento è in vantaggio per 7-3. sportal.it