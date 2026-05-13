Sinner aspetta c’è la sorpresa Darderi contro la promessa Jodar in campo La sfida agli Internazionali | l’orario e dove vederla in chiaro

Ai quarti di finale degli Internazionali, Jannik Sinner si prende una pausa e aspetta il suo avversario. La partita si giocherà tra Darderi e Jodar, con quest’ultimo considerato un’eventuale sorpresa. La sfida si terrà in orario ancora da definire e sarà visibile in chiaro. Sinner non scenderà in campo domani, poiché il suo prossimo incontro è previsto contro il numero uno del tabellone.

Riposa Jannik Sinner, atteso domani dai quarti di finale contro Andrey Rublev, non il tennis italiano. Dopo l’impresa contro il numero 3 del ranking Alexander Zverev, oggi Luciano Darderi torna in campo per conquistare la semifinale degli Internazionali di Roma. Dall’altro lato della rete ci sarà il classe 2006 Rafael Jodar, considerata la nuova promessa del tennis e designato da molti come l’erede di Nadal. Nessun precedente tra i due: quella sul Centrale del Foro Italico sarà la primissima sfida tra l’italo-argentino e lo spagnolo. Darderi: «So di avere le qualità per battere chiunque». Darderi non si vuole fermare e sogna la finale tutta italiana contro Jannik Sinner.🔗 Leggi su Open.online

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Sinner è il giocatore più giovane ad aver collezionato finali in tutti gli attuali tornei ATP Masters 1000. reddit

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