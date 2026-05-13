T ra le tante “teorie beauty” che circolano su TikTok, lc’è anche la curly hair theory. L’idea di base è semplice: quando le donne si innamornano, o sono coinvolte in una relazione, tendono a smettere di prendersi manacalmente cura dei apelli, in particolare, si userebbe meno la piastra lisciante, preferendo una chioma più naturale, mossa o riccia. Sui social non mancano scene di film e scatti rubati alle celebrity per “avvalorare” la teoria, confermando come un gesto puramente estetico come l’hairstyling sottintenda invece un mondo connesso alle emozioni. Nicole Kidman torna ai capelli ricci in vacanza. Come negli Anni ’90 X Cos’è la “curly hair theory”?.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Single? Piastrate. Innamorate? Mosse e naturali. Virale su TikTok, la "Curly hair theory" spiega la tendenza allo styling capelli a seconda del proprio stato emotivo. Di innamoramento (o singletudine)

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