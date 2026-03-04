Doppio shampoo | il trucco virale su TikTok funziona davvero? L’esperta spiega quando lavare i capelli due volte aiuta e quando invece rischia di rovinarli

Recentemente sui social si è diffuso un metodo di lavaggio dei capelli chiamato “doppio shampoo”, che promette di rendere i capelli più puliti e lucenti. Un’esperta ha analizzato questa tecnica, spiegando quando può essere utile e quando invece potrebbe danneggiare i capelli. La discussione riguarda chi sostiene che questa abitudine possa migliorare la cura dei capelli e chi invece la considera solo una moda passeggera.

Lavare i capelli due volte di seguito è il nuovo rituale beauty che impazza su TikTok: scopriamo se funziona davvero o è solo una moda C’è chi dice che sia la chiave per una chioma da spot pubblicitario e chi lo accusa di essere solo un’altra mania da social. Il “doppio shampoo”, cioè, lavare i capelli due volte di seguito nella stessa doccia, è il nuovo rituale beauty che impazza su TikTok, con milioni di visualizzazioni e tutorial che promettono miracoli di lucentezza e volume. Video dopo video, ragazze e ragazzi con capelli lucidi come seta giurano che il segreto non è nella maschera miracolosa o nell’olio di semi di lino, ma semplicemente nel. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

