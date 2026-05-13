Il sindaco e il prefetto si sono recati a Porta Capuana, incontrando i residenti che hanno chiesto interventi rapidi e concreti. I cittadini hanno espresso la necessità di azioni che vadano oltre la repressione, sottolineando la volontà di riqualificare il quartiere e farlo tornare vivibile. La visita si è concentrata sulle richieste di interventi immediati per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella zona.

"> Il richiamo dei residenti di Porta Capuana: “Fate presto, il quartiere vuole vivere!”. Il quartiere di Porta Capuana a Napoli è tornato al centro dell’attenzione dopo un tragico episodio avvenuto nella serata di domenica 10 maggio 2026. Una rissa tra due stranieri è degenerata in un omicidio, con uno dei coinvolti accoltellato e successivamente deceduto in ospedale. Questo drammatico evento ha spinto molti residenti ad esprimere il loro disagio attraverso uno striscione che recitava: “Fate presto. Porta Capuana vuole vivere!!!”. La situazione ha attirato l’attenzione delle istituzioni, con il prefetto di Napoli Michele di Bari e il sindaco Gaetano Manfredi che si sono recati sul posto per mostrare solidarietà ai cittadini.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sindaco e Prefetto a Porta Capuana: “Serve più di una semplice repressione”

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