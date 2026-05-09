Sicurezza oltre la repressione | Avs lancia le ‘Conversazioni’ per una Genova più vivibile Non basta il controllo serve il sociale
Lunedì 11 maggio alle 18 si terrà un incontro pubblico presso la sede di Avs a Genova, promosso dall'alleanza politica sulla sicurezza urbana. L'appuntamento, intitolato ‘Conversazioni sulla sicurezza’, si concentra sul ruolo del sociale e sulla necessità di strategie che vadano oltre la semplice repressione. La discussione è aperta a cittadini interessati a approfondire le questioni legate alla vivibilità della città e alle modalità di intervento sociale.
Appuntamento lunedì 11 maggio, alle ore 18, nella sede Avs GenovaLiguria di Stradone Sant’Agostino 36R con l’iniziativa pubblica ‘Conversazioni sulla sicurezza’: un momento di confronto aperto alla cittadinanza promosso da Alleanza Verdi Sinistra Genova sul tema della sicurezza urbana e della.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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