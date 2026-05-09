Sicurezza oltre la repressione | Avs lancia le ‘Conversazioni’ per una Genova più vivibile Non basta il controllo serve il sociale

Lunedì 11 maggio alle 18 si terrà un incontro pubblico presso la sede di Avs a Genova, promosso dall'alleanza politica sulla sicurezza urbana. L'appuntamento, intitolato ‘Conversazioni sulla sicurezza’, si concentra sul ruolo del sociale e sulla necessità di strategie che vadano oltre la semplice repressione. La discussione è aperta a cittadini interessati a approfondire le questioni legate alla vivibilità della città e alle modalità di intervento sociale.

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