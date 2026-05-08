Ragusa 100 anni di Carmela Pinelli | un secolo dedicato al sociale

A Ragusa, si celebra il centenario di Carmela Pinelli, donna che ha dedicato gran parte della sua vita al sociale. Nel corso degli anni, ha fondato l’Unitalsi locale e avviato iniziative per assistere le giovani orfane, trasformando queste attività in progetti organizzati. La sua presenza ha segnato un secolo di impegno nel settore dell’assistenza e del volontariato.

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? Domande chiave Chi è la donna che ha fondato l'Unitalsi a Ragusa?. Come ha trasformato l'assistenza alle giovani orfane in un progetto strutturato?. Quali realtà sociali ha coordinato per un intero secolo?. Perché il sindaco ha voluto celebrare questo specifico traguardo civile?.? In Breve Fondatrice Unitalsi Ragusa e collaboratrice Centro Italiano Femminile.. Operatrice presso l'Opera Pia Santa Teresa per il sostegno sociale.. Assistenza strutturata fornita a giovani donne prive dei genitori.. Modello di civismo per il terzo settore della provincia ragusana.. A Ragusa la signora Carmela Pinelli ha tagliato il traguardo dei 100 anni, ricevendo i complimenti del sindaco Peppe Cassì per una vita interamente dedicata al servizio della comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ragusa, 100 anni di Carmela Pinelli: un secolo dedicato al sociale Notizie correlate A 100 anni al seggio per il referendum: la scelta di Carmela Perrone per il “No”SAN CESARIO DI LECCE - Domenica mattina, per fortuna, a San Cesario di Lecce non pioveva. Leggi anche: Per mezzo secolo dietro al banco del negozio di alimentari, Irma “ad Bases” festeggia i 100 anni