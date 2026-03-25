A San Cesario di Lecce, una donna di 100 anni ha deciso di recarsi al seggio per partecipare al referendum. Carmela Perrone, che ha compiuto il suo centesimo compleanno il 3 dicembre, si è recata alle urne nella mattina di domenica. La giornata si è svolta senza problemi grazie alle condizioni meteo favorevoli, che hanno consentito alla donna di esercitare il suo diritto di voto.

SAN CESARIO DI LECCE - Domenica mattina, per fortuna, a San Cesario di Lecce non pioveva. La variabile meteo, infatti, era l’unica che avrebbe potuto impedire a Carmela Perrone, 100 anni compiuti il 3 dicembre scorso, di andare a votare. Nei giorni precedenti era stata categorica con i familiari: all’appuntamento con il referendum costituzionale lei non voleva proprio mancare. E così si è presentata al seggio della scuola “Saponaro”, convinta della scelta che aveva già maturato da molto tempo: mettere una croce sul “No”. Ci è arrivata in sedia a rotelle, accompagnata dalla figlia. A causa di una caduta in casa, a settembre, si è rotta femore e polso, ma non si è certo tirata indietro rispetto a quello che ha sempre sentito come un dovere civico. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - A 100 anni al seggio per il referendum: la scelta di Carmela Perrone per il “No”

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