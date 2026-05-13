Simula la morte della figlia con l’AI | la truffa scoperta in Alto Adige
In Alto Adige, un individuo ha simulato la morte della propria figlia usando l'intelligenza artificiale. Ha dichiarato che la ragazza, incinta, fosse in fin di vita in una clinica svizzera, e in seguito ha diffuso la notizia del decesso. La truffa aveva lo scopo di indurre un’ex collega a inviarle denaro, sfruttando un racconto falso e ingannevole. La vicenda è stata scoperta dalle forze dell’ordine.
Ha finto che la figlia incinta fosse ricoverata in fin di vita in una clinica svizzera e, poco dopo, ne ha addirittura annunciato la morte per convincere un’ex collega a inviarle dei soldi. Per rendere ancora più credibile la messinscena, una donna di 53 anni residente in Veneto avrebbe utilizzato fotografie di neonati scaricate da internet e immagini di un funerale modificate con l’intelligenza artificiale. La truffa, scoperta grazie ai sospetti di un familiare della vittima, è stata ricostruita dai carabinieri di Selva di Val Gardena, in Alto Adige. La falsa storia della figlia ricoverata. La truffa è stata orchestrata dalla donna ai danni di una ex collega conosciuta durante un precedente lavoro in una struttura alberghiera altoatesina.🔗 Leggi su Open.online
Notizie correlate
Truffa con l’IA: finge la morte della figlia per soldi un’ex collega? Domande chiave Come ha fatto l'intelligenza artificiale a simulare un funerale reale? Quali prove digitali hanno permesso di smascherare la...
Cocaina purissima, le "batterie" per non lasciare mai il territorio a secco, i ragazzi armati: la "Gomorra" scoperta in Alto AdigeÈ di ventotto persone arrestate il bilancio della maxi operazione di polizia scattata all’alba di martedì 14 aprile sotto la direzione della Squadra...