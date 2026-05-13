Simula la morte della figlia con l’AI | la truffa scoperta in Alto Adige

In Alto Adige, un individuo ha simulato la morte della propria figlia usando l'intelligenza artificiale. Ha dichiarato che la ragazza, incinta, fosse in fin di vita in una clinica svizzera, e in seguito ha diffuso la notizia del decesso. La truffa aveva lo scopo di indurre un’ex collega a inviarle denaro, sfruttando un racconto falso e ingannevole. La vicenda è stata scoperta dalle forze dell’ordine.

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