Cocaina purissima le batterie per non lasciare mai il territorio a secco i ragazzi armati | la Gomorra scoperta in Alto Adige

Nella mattina di martedì 14 aprile, una vasta operazione di polizia ha portato all’arresto di ventotto persone in diverse province del Nord Italia, tra cui Bolzano, Belluno, Trento, Venezia, Verona e Vicenza. Le indagini hanno riguardato un traffico di droga con sequestri di cocaina purissima e materiali utilizzati per il trasporto e la conservazione, oltre a segnali di presenza di gruppi armati operanti nel territorio. L’intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile e dai reparti specializzati.