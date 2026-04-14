Cocaina purissima le batterie per non lasciare mai il territorio a secco i ragazzi armati | la Gomorra scoperta in Alto Adige
Nella mattina di martedì 14 aprile, una vasta operazione di polizia ha portato all’arresto di ventotto persone in diverse province del Nord Italia, tra cui Bolzano, Belluno, Trento, Venezia, Verona e Vicenza. Le indagini hanno riguardato un traffico di droga con sequestri di cocaina purissima e materiali utilizzati per il trasporto e la conservazione, oltre a segnali di presenza di gruppi armati operanti nel territorio. L’intervento è stato condotto dalla Squadra Mobile e dai reparti specializzati.
È di ventotto persone arrestate il bilancio della maxi operazione di polizia scattata all’alba di martedì 14 aprile sotto la direzione della Squadra Mobile di Bolzano, assieme ai colleghi di Belluno, Trento, Venezia, Verona, Vicenza, con le Sisco di Brescia, Trento, Trieste e Venezia e i reparti.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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