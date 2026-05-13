Simonelli | Calendari? Non condividiamo decisione Prefetto Ricorreremo al TAR senza risposta in serata

Il rappresentante di una squadra di calcio ha dichiarato di non essere d’accordo con la decisione presa dal Prefetto riguardo ai calendari delle partite. Ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) se non riceverà una risposta entro la sera. La comunicazione è stata diffusa attraverso un messaggio pubblico, in cui si specifica l’intenzione di contestare la decisione amministrativa.

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Simonelli: «Non condividiamo decisione Prefetto. Ricorreremo al TAR senza risposta in serata». Le parole del presidente di Lega sul caos calendari. Il clima tra via Rosellini e le istituzioni si fa tesissimo. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha espresso tutto il disappunto dei club per il caos legato alla programmazione della 37ª giornata, minacciando azioni legali immediate. Il numero uno della Lega è stato perentorio nel commentare l’impasse decisionale: « Prendiamo atto della decisione del Prefetto ma non la condividiamo ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata La richiesta della Lega resta quella di anticipare alle ore 12:00 tutte le gare coinvolte nella corsa Champions, per garantire la contemporaneità senza dover slittare al lunedì.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Simonelli: «Calendari? Non condividiamo decisione Prefetto. Ricorreremo al TAR senza risposta in serata» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio Mondello, l'Italo Belga resta senza spiaggia e attacca: "Provvedimento ingiusto, ricorreremo al Tar"Dopo 116 anni la Italo-Belga non ha più la concessione sulla spiaggia di Mondello. Simonelli: “Roma-Lazio alle 12? Senza risposte entro stasera faremo ricorso al Tar”Ezio Simonelli interviene sul caos legato all’orario del derby di Roma e lancia una proposta al Ministero dell’Interno: anticipare tutte le partite... Simonelli: «Creato disagio per 300.000 mila tifosi! Non condividiamo la scelta del Prefetto»Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato la bagarre su data e orari delle partite valide per la 37a giornata. Le dichiarazioni ... cagliarinews24.com Simonelli: Derby? Il Prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20.45 ma non condividiamoIl presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha concesso un’intervista ai media presenti ... msn.com