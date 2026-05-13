Ezio Simonelli ha annunciato che, in assenza di risposte entro questa sera, verrà presentato un ricorso al Tar riguardo all’orario del derby tra Roma e Lazio, previsto alle 12. Simonelli ha inoltre suggerito al Ministero dell’Interno di anticipare tutte le partite di Serie A alle 12 e di posticipare la finale degli Internazionali di tennis, per agevolare il deflusso dei tifosi.

Ezio Simonelli interviene sul caos legato all’orario del derby di Roma e lancia una proposta al Ministero dell’Interno: anticipare tutte le partite di Serie A alle 12 e posticipare la finale degli Internazionali di tennis per facilitare il deflusso dei tifosi. Il presidente della Lega Serie A critica apertamente la decisione del Prefetto e chiede una risposta rapida, avvertendo anche della possibilità di un ricorso al Tar.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simonelli: “Roma-Lazio alle 12? Senza risposte entro stasera faremo ricorso al Tar”

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