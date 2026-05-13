Simonelli | Roma-Lazio alle 12? Senza risposte entro stasera faremo ricorso al Tar
Ezio Simonelli ha annunciato che, in assenza di risposte entro questa sera, verrà presentato un ricorso al Tar riguardo all’orario del derby tra Roma e Lazio, previsto alle 12. Simonelli ha inoltre suggerito al Ministero dell’Interno di anticipare tutte le partite di Serie A alle 12 e di posticipare la finale degli Internazionali di tennis, per agevolare il deflusso dei tifosi.
Ezio Simonelli interviene sul caos legato all’orario del derby di Roma e lancia una proposta al Ministero dell’Interno: anticipare tutte le partite di Serie A alle 12 e posticipare la finale degli Internazionali di tennis per facilitare il deflusso dei tifosi. Il presidente della Lega Serie A critica apertamente la decisione del Prefetto e chiede una risposta rapida, avvertendo anche della possibilità di un ricorso al Tar.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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