Roma-Lazio Simonelli annuncia | Opteremo per domenica alle 12 | 30

Il derby tra Roma e Lazio si giocherà domenica alle 12:30. La comunicazione ufficiale è stata fatta dall'organizzazione dell'evento. La partita è prevista tra poco più di due settimane, e questa è la prima conferma dell’orario di inizio. Nessuna variazione è stata annunciata fino a questo momento.

Novità in arrivo in merito all’attesissimo derby della capitale che si disputerà tra poco più di due settimane. A riguardo, ha parlato Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, intervenuto alla presentazione “ Road to Zero “. Queste le sue parole: “ Cercheremo di fare il derby in maniera che non ci siano sovrapposizioni con la finale del Foro Italico. Allo stesso tempo, sapete che ci sono delle restrizioni da parte della pubblica sicurezza, quindi andando per esclusione non possiamo farlo la sera perché è vietato, né nel pomeriggio perché si andrebbe a cozzare con la finale degli Internazionali. L’unico orario che resta disponibile è quello delle 12:30 e credo che sarà quello che sceglieremo.🔗 Leggi su Sololaroma.it Notizie correlate Leggi anche: Simonelli: "Roma-Lazio del 17 maggio alle 12.30? Non pare ci siano alternative" Leggi anche: Simonelli "annuncia" il derby di Roma alle 12.30. E la scelta può cambiare i piani di 5 squadre Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Il derby Roma-Lazio si giocherà alle 12.30: Evitiamo sovrapposizioni; LEGA SERIE A - Simonelli: Roma-Lazio non in contemporanea con la finale di tennis, ipotesi 12:30. Roma-Lazio, Simonelli: Si giocherà domenica 17 maggio alle 12:30Il presidente della Serie A annuncia data e ora del derby della Capitale, in programma alla penultima giornata. siamolaroma.it Quando si gioca Roma-Lazio? L'annuncio del presidente della Lega Serie A sul derby della CapitaleAi margini della presentazione della terza edizione di Road To Zero, Ezio Simonelli ha parlato della possibilità più che concreta di spostare la stracittadina alle 12:30 ... romatoday.it #Simonelli: “Non ci sono alternative a Roma-Lazio del 17 maggio alle 12,30” x.com Derby Roma-Lazio, la conferma su data e orario: "Probabile domenica 17 maggio alle 12.30" - facebook.com facebook