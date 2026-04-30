Il derby tra Roma e Lazio si giocherà il 17 maggio alle 12.30, senza alternative ufficiali all’orario stabilito. Il presidente della Lega di Serie A ha riferito che la Questura ha vietato di disputare l’incontro in serata, citando motivi di ordine pubblico. La decisione, al momento, non è stata ufficializzata, ma sembra essere definitiva. La data e l’orario sono stati comunicati senza indicazioni su possibili modifiche future.

Il derby di Roma di domenica 17 maggio si giocherà alle 12.30. Non è ancora ufficiale, ma il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli lo ha di fatto annunciato a margine della conferenza di presentazione del progetto Road to Zero, l’iniziativa di Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Capitale per una finale di Coppa Italia a impatto zero per l’inquinamento ambientale. Sollecitato su data e orario del derby romano, il presidente Simonelli ha dichiarato: "Non mi pare che ci siano troppe opzioni. Di sera non si può giocare perché la Questura non lo consente per motivi di ordine pubblico. Di pomeriggio ci sarebbe la contemporaneità con la finale degli Internazionali di tennis e quindi non è consigliabile.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Simonelli: "Roma-Lazio del 17 maggio alle 12.30? Non pare ci siano alternative"

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