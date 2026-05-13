Simonelli | La Prefettura avrà avuto le sue ragioni per posticipare il derby abbiamo scritto a Piantedosi

Il derby di Roma, previsto originariamente per domenica, è stato rinviato a lunedì sera o, in alternativa, potrebbe essere disputato domenica a mezzogiorno. La decisione è legata a un cortocircuito sorto in seguito alla finale degli Internazionali d’Italia, con la possibile partecipazione di Jannik Sinner. Simonelli ha dichiarato che la Prefettura avrà avuto le sue motivazioni per il posticipo e ha comunicato di aver scritto al ministro Piantedosi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui