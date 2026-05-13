Simonelli | La Prefettura avrà avuto le sue ragioni per posticipare il derby abbiamo scritto a Piantedosi
Il derby di Roma, previsto originariamente per domenica, è stato rinviato a lunedì sera o, in alternativa, potrebbe essere disputato domenica a mezzogiorno. La decisione è legata a un cortocircuito sorto in seguito alla finale degli Internazionali d’Italia, con la possibile partecipazione di Jannik Sinner. Simonelli ha dichiarato che la Prefettura avrà avuto le sue motivazioni per il posticipo e ha comunicato di aver scritto al ministro Piantedosi.
Il derby di Roma si gioca domenica. Anzi no, lunedì sera. Forse domenica a mezzogiorno. Tutto nasce da un cortocircuito dovuto alla finale degli Internazionali d’Italia, che potrebbe avere come protagonista Jannik Sinner. Due eventi nella stessa città (in realtà a distanza di meno di un km), nello stesso giorno, con evidenti problemi di ordine pubblico. Lunedì sera l’amministratore delegato della Lega, De Siervo, ha annunciato il derby per domenica alle 12:30. La Lega ufficializza. Poi arriva il contrordine: il Comitato per l’ordine e la sicurezza impone lo slittamento a lunedì alle 20.45. La Lega allora cerca il compromesso: derby alle 12 (anticipato di mezz’ora), finale di tennis posticipata alle 17:30.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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