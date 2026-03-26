Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha affermato che, se il presidente del Consiglio chiede a un ministro di dimettersi, questa richiesta deve essere seguita. Ha aggiunto che Daniela avrà tutto il tempo per presentare le proprie ragioni, ma ha precisato che il giudizio di merito viene successivamente. Le sue dichiarazioni sono state pronunciate in un contesto di chiarimenti sulle procedure di dimissione nel governo.

Roma – “Dopo. Il giudizio di merito viene dopo”. Prima, nella ’consecutio temporum’ di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia in Senato, c’è un altro assunto: “Se il presidente del Consiglio ti chiede di dimetterti, lo fai”. Daniela SantanchÃ¨, left, speaks with Giorgia Meloni, president of the rightist party "Fratelli d'Italia" (Brothers of Italy), during the national congress of the FdI, Sunday, at PalaRubini in Trieste, Italy, 03 December 2017. SantanchÃ¨ left "Forza Italia" party and joined FdI. ANSA ANDREA LASORTE Gasparri, Santanchè alla fine si è dimessa, ma dice di essere innocente. Se fosse un errore? "La vita è lunga. Daniela avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gasparri: “Se la premier ti chiede di dimetterti, lo fai. Daniela avrà tutto il tempo per dimostrare le proprie ragioni”

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Se volesse rispondere però, Gasparri può sempre firmare e promuovere la nostra di lettera, educata e rispettosa. x.com

Lotito avvia una raccolta firme per sostituire Gasparri come capogruppo di Forza Italia al Senato. Di Luca Roberto https://www.ilfoglio.it/politica/2026/03/25/news/lotito-avvia-una-raccolta-firme-per-sostituire-gasparri-come-capogruppo-di-forza-italia-al-senato-8 - facebook.com facebook