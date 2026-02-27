Addio Mondello l' Italo Belga resta senza spiaggia e attacca | Provvedimento ingiusto ricorreremo al Tar

Dopo 116 anni, la concessione sulla spiaggia di Mondello per la società Italo-Belga è stata revocata dalla Regione. La decisione è stata comunicata a seguito di una verifica sugli aspetti di legittimità, e il provvedimento ha suscitato reazioni da parte dell'azienda, che ha annunciato ricorso al Tar definendolo ingiusto. Il governatore ha commentato brevemente la questione, senza entrare nei dettagli.

Dopo 116 anni la Italo-Belga non ha più la concessione sulla spiaggia di Mondello. A distanza di un giorno dalla storica decisione della Regione - arrivata al termine di una procedura di verifica sugli aspetti di legittimità - è intervenuto il governatore Renato Schifani, che ha sottolineato che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it La spiaggia di Mondello senza l'Italo Belga? Tra ricorsi e nodo stabilimento l'estate in arrivo è un'incognitaDopo la revoca della concessione alla Italo Belga, a Mondello l'estate che sta per arrivare è un'incognita. Leggi anche: Svolta storica a Mondello: la Regione revoca la concessione della spiaggia alla Italo Belga Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Mondello, addio all’Italo Belga; Addio alla spiaggia di Mondello così come la conosciamo, la Regione revoca la concessione alla Italo Belga che replica Apprendiamo dalla stampa, pronti al ricorso; Cassazione respinge altro ricorso Italo Belga sul baretto di Mondello; Spiaggia di Mondello, l’Italo-belga: Ci tuteleremo nelle sedi competenti. Addio alla spiaggia di Mondello così come la conosciamo, la Regione revoca la concessione alla Italo Belga che replica Apprendiamo dalla stampa, pronti al ricorsoGioisce il deputato regionale Ismaele La Vardera che aveva condotto una battaglia costante contro la Società Italo Belga e oggi commenta Fatico a trattenere l’emozione ... blogsicilia.it Mondello, revocata la concessione demaniale alla Italo BelgaL’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente ha disposto la decadenza della concessione demaniale marittima relativa alla spiaggia di Mondello, ... canalesicilia.it Addio alla spiaggia di Mondello così come la conosciamo, la Regione revoca la concessione alla Italo Belga. #perte #mondello #RegioneSiciliana #palermo #spiaggiamondello - facebook.com facebook