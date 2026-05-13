Simonelli | Abbiamo proposto a Piantedosi di giocare domenica a mezzogiorno sennò andiamo al Tar

Il derby di Roma, inizialmente programmato per domenica, è stato spostato a lunedì sera, anche se un'ulteriore possibile data sarebbe domenica a mezzogiorno. La modifica si è resa necessaria a causa di un conflitto con la finale degli Internazionali d’Italia, che potrebbe coinvolgere il tennista Jannik Sinner. La questione ha portato a una proposta di un confronto tra le parti, con la minaccia di ricorrere al Tar in caso di mancato accordo.

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Il derby di Roma si gioca domenica. Anzi no, lunedì sera. Forse domenica a mezzogiorno. Tutto nasce da un cortocircuito dovuto alla finale degli Internazionali d’Italia, che potrebbe avere come protagonista Jannik Sinner. Due eventi nella stessa città (in realtà a distanza di meno di un km), nello stesso giorno, con evidenti problemi di ordine pubblico. Lunedì sera l’amministratore delegato della Lega, De Siervo, ha annunciato il derby per domenica alle 12:30. La Lega ufficializza. Poi arriva il contrordine: il Comitato per l’ordine e la sicurezza impone lo slittamento a lunedì alle 20.45. La Lega allora cerca il compromesso: derby alle 12 (anticipato di mezz’ora), finale di tennis posticipata alle 17:30.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Simonelli: “Abbiamo proposto a Piantedosi di giocare domenica a mezzogiorno, sennò andiamo al Tar” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caos Derby, Simonelli sfida il Viminale: “O domenica o TAR”La Lega Serie A lancia un ultimo, formale tentativo di mediazione per evitare lo slittamento a lunedì del Derby di Roma e della volata Champions. Leggi anche: Simonelli: “La Prefettura avrà avuto le sue ragioni per posticipare il derby, abbiamo scritto a Piantedosi” Caos derby, Simonelli: Abbiamo sbagliato, ma serve buon senso. Risposta in serata o ricorso al TAREzio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha parlato a margine dell’assemblea di oggi: Il Prefetto di Roma ha deciso che il derby di Roma si giocherà lunedì alle 20. tuttomercatoweb.com Serie A, quando si giocano Pisa-Napoli e Roma-Lazio? Simonelli: Proposta fatta, la risposta entro staseraQuando si giocheranno Pisa-Napoli e il derby della capitale tra la Roma e la Lazio? I dubbi persistono e al momento la matassa non è stata ancora sciolta. Una situazione paradossale considerando che s ... msn.com