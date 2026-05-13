Caos Derby Simonelli sfida il Viminale | O domenica o TAR

Il derby di Roma rischia di essere spostato a lunedì a causa di tensioni tra le parti coinvolte. La Lega Serie A ha proposto un’ultima mediazione formale per evitare il cambio di data, ma la decisione resta incerta. Intanto, il tecnico della squadra ospite ha annunciato di aver presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo o di aver minacciato di farlo, in risposta alle recenti decisioni delle autorità.

La Lega Serie A lancia un ultimo, formale tentativo di mediazione per evitare lo slittamento a lunedì del Derby di Roma e della volata Champions. Nel tardo pomeriggio di oggi, il presidente della Lega Ezio Simonelli ha confermato di aver inviato una proposta ufficiale al Ministero dell’Interno per anticipare l’inizio delle cinque partite decisive alle ore 12:00 di domenica. La strategia, come riferisce l’agenzia Ansa, punta a creare una finestra temporale di sicurezza chiedendo parallelamente alla Fitp e a Sport e Salute di posticipare di soli trenta minuti l’inizio della finale degli Internazionali di Tennis. Questo incastro permetterebbe di guadagnare un’ora complessiva per gestire il deflusso degli spettatori dall’area del Foro Italico, scongiurando i paventati rischi di ordine pubblico.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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