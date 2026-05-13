Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno battuto i loro avversari in due tie-break, conquistando così l'accesso ai quarti di finale del torneo di doppio agli Internazionali d’Italia 2026. La partita si è svolta a Roma ed è stata decisa dai punti nei due giochi decisivi, contro la coppia formata da Andre Göransson ed Evan King.

Due tie-break decidono la sfida tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Andre Göransson ed Evan King, match valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio degli Internazionali d’Italia 2026. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 7-6(4) 7-6(0) dopo 1 ora e 47 minuti di gioco. Un confronto estremamente equilibrato, come spesso accade nel doppio, in cui Bolelli e Vavassori hanno saputo gestire con lucidità e determinazione i momenti chiave dell’incontro. Un successo importante anche dal punto di vista morale per la coppia italiana, che nei quarti di finale affronterà i temibili HeliövaaraPatten, teste di serie numero 1 del seeding.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Bolelli e Andrea Vavassori fanno centro a Roma: vittoria contro King/Goransson e approdo ai quarti di finale

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