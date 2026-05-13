A Cinecittà si è svolta la prima “Fiera delle Competenze”, organizzata da Simest. L’evento ha coinvolto studenti, insegnanti e rappresentanti del settore imprenditoriale. Durante la manifestazione, sono state presentate opportunità di formazione e tirocini, mentre sono stati affrontati temi legati alla cultura economica e internazionale. L’obiettivo è creare un ponte tra il mondo scolastico e quello dell’impresa, favorendo una maggiore conoscenza tra le nuove generazioni.

Creare connessioni tra scuola, giovani e mondo dell’imprenditoria, attraverso la promozione di una maggiore cultura economica e internazionale tra le nuove generazioni. È l’obiettivo della “Fiera delle Competenze”, l’evento promosso da Simest, la società per l’internazionalizzazione delle imprese del gruppo Cassa depositi e prestiti, che in questa prima edizione ha riunito a Cinecittà oltre 100 studenti delle classi quarte e quinte di 4 istituti tecnici romani. I ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i professionisti di Simest sul ruolo delle Pmi nel sistema economico italiano, sull’ingresso nei mercati internazionali e sulle dinamiche dell’export.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Simest porta gli studenti nel mondo dell’impresa: a Cinecittà la prima “Fiera delle Competenze”

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Simest, a Cinecittà la prima 'Fiera delle Competenze

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