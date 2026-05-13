Silvia Toffanin non si ferma | dopo Verissimo arriva uno speciale di Amici?

Il programma televisivo dedicato alla musica e al talento sta per concludersi con la finale prevista per domenica 17 maggio. Dopo la conclusione di Verissimo, si parla di uno speciale dedicato a Amici, senza ancora dettagli ufficiali. La trasmissione ha accompagnato il pubblico per tutta la stagione, con numerosi momenti di spettacolo e sfide tra i concorrenti. La data della proclamazione del vincitore si avvicina, ma sono in corso discussioni su eventuali approfondimenti televisivi successivi.

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Roma, 13 maggio 2026 – Il sipario su Amici 25 sta per calare, ma se pensate che la proclamazione del vincitore — prevista per domenica 17 maggio — metta fine ai giochi, vi sbagliate di grosso. Per i fan orfani del talent, la "terapia di gruppo" è già pronta e ha un nome ben preciso: Silvia Toffanin. Lo speciale dedicato ad Amici Secondo le indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela su Chi, la padrona di casa di Verissimo starebbe scaldando i motori per uno speciale interamente dedicato al talent che dovrebbe andare in onda sabato 23 maggio. Non sarà la solita carrellata di interviste post-finale, ma una vera e propria festa in studio con...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Silvia Toffanin non si ferma: dopo Verissimo, arriva uno speciale di Amici? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Silvia Toffanin, la decisione su Verissimo: arriva la comunicazione di MediasetCambia la programmazione della domenica pomeriggio televisiva e, a sorpresa, a essere coinvolto è uno dei programmi più seguiti dal pubblico... Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici, la puntata che la incorona erede di Maria De FilippiSilvia Toffanin si prepara a diventare il volto di uno degli appuntamenti televisivi più attesi del post-Amici. Temi più discussi: Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici, la puntata che la incorona erede di Maria De Filippi; Verissimo, Paola Turci: Avrei potuto evitare di sposarmi, non mi rimane niente. Il rapporto con Francesca Pascale oggi; Serena Brancale ricorda la madre Maria, Silvia Toffanin in lacrime: Se n'è andata lo stesso mese di mia mamma, sono insieme a guardarci; Verissimo, Paola Caruso ospite oggi con il figlio: le condizioni di salute del piccolo Michele. Barbara D'Urso porta Mediaset in tribunale. Non è una questione economica. Barbara avrebbe avuto l’obbligo di far approvare preventivamente l’elenco di tutti gli ospiti di tutte le sue trasmissioni alle produzioni di Maria De Filippi e Silvia Toffanin. 1/3 (La Sta x.com Verissimo, anticipazioni 25 e 26 aprile 2026: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin reddit Silvia Toffanin non si ferma: dopo Verissimo, arriva uno speciale di Amici?Dopo la finale del 17 maggio, Silvia Toffanin dovrebbe celebrare i talenti di Maria De Filippi con una puntata evento il 23 maggio ... quotidiano.net Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici, la puntata che la incorona erede di Maria De FilippiCome da tradizione, Silvia Toffanin conduce la puntata speciale dedicata ad Amici: quando va in onda il cross over con Maria De Filippi ... dilei.it