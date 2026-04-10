Silvia Toffanin la decisione su Verissimo | arriva la comunicazione di Mediaset

Mediaset ha comunicato una modifica alla programmazione del palinsesto domenicale, coinvolgendo uno dei programmi più seguiti del pubblico italiano. La decisione riguarda specificamente la collocazione di Verissimo, uno show molto popolare, e rappresenta una variazione rispetto alla programmazione abituale del pomeriggio di domenica. La notizia è stata resa nota attraverso una comunicazione ufficiale dell'azienda.

Cambia la programmazione della domenica pomeriggio televisiva e, a sorpresa, a essere coinvolto è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano, Verissimo. A partire da domenica 12 aprile, infatti, Silvia Toffanin dovrà adattarsi a un nuovo orario, in una scelta che ha già acceso discussioni e ipotesi tra gli spettatori più affezionati. La trasmissione di interviste subirà infatti una modifica significativa. Come annunciato attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma e poi riportato dal sito Lanostratv, da domenica prossima il programma perderà una mezz’ora, partendo quindi alle 16.30 come succede sempre il sabato. Una variazione che uniforma l’orario del weekend ma che, allo stesso tempo, cambia gli equilibri del pomeriggio domenicale di Canale 5. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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