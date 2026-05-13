Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici la puntata che la incorona erede di Maria De Filippi
Silvia Toffanin condurrà uno speciale di Amici, puntata che la vede come possibile erede di Maria De Filippi. La giornalista si sta preparando a essere il volto di uno degli eventi televisivi più seguiti dopo la conclusione del talent. La trasmissione si svolgerà nei prossimi giorni e sarà trasmessa in prima serata. Toffanin ha già avuto esperienze di conduzione in programmi di successo e si appresta a guidare questa puntata speciale.
Silvia Toffanin si prepara a diventare il volto di uno degli appuntamenti televisivi più attesi del post- Amici. Dopo la finale della 25 edizione del talent, in programma domenica 17 maggio su Canale5 e slittata di un giorno per lasciare spazio alla serata conclusiva di Eurovision 2026, è infatti Verissimo a raccogliere il testimone con una puntata speciale interamente dedicata al programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Quando va in onda lo speciale di Amici di Maria De Filippi. Lo speciale andrà in onda sabato 23 maggio e vede la partecipazione del vincitore appena incoronato, insieme agli altri finalisti e ai professori che hanno accompagnato il percorso dei ragazzi nel corso della stagione.🔗 Leggi su Dilei.it
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Stimo tantissimo Maria del punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella - Silvia Toffanin su Maria De Filippi a Tv sorrisi e canzoni facebook
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