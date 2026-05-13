Silvia Toffanin guida lo speciale di Amici la puntata che la incorona erede di Maria De Filippi

Da dilei.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Silvia Toffanin condurrà uno speciale di Amici, puntata che la vede come possibile erede di Maria De Filippi. La giornalista si sta preparando a essere il volto di uno degli eventi televisivi più seguiti dopo la conclusione del talent. La trasmissione si svolgerà nei prossimi giorni e sarà trasmessa in prima serata. Toffanin ha già avuto esperienze di conduzione in programmi di successo e si appresta a guidare questa puntata speciale.

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Silvia Toffanin  si prepara a diventare il volto di uno degli appuntamenti televisivi più attesi del post- Amici. Dopo la finale della 25 edizione del talent, in programma domenica 17 maggio su Canale5 e slittata di un giorno per lasciare spazio alla serata conclusiva di Eurovision 2026, è infatti  Verissimo  a raccogliere il testimone con una puntata speciale interamente dedicata al programma ideato e condotto da Maria De Filippi. Quando va in onda lo speciale di Amici di Maria De Filippi. Lo speciale andrà in onda sabato 23 maggio e vede la partecipazione del vincitore appena incoronato, insieme agli altri finalisti e ai professori che hanno accompagnato il percorso dei ragazzi nel corso della stagione.🔗 Leggi su Dilei.it

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