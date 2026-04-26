Amici 25 eliminato Alex | colpo di scena nella puntata del 25 aprile con Maria De Filippi che lascia lo studio

Nella puntata di Amici del 25 aprile, uno dei concorrenti è stato eliminato, mentre Maria De Filippi ha deciso di lasciare lo studio durante la trasmissione. La serata ha visto due concorrenti uscire dal talent show, con uno di loro che ha abbandonato il percorso inaspettatamente. Il pubblico ha assistito a un episodio particolare, con la conduttrice che ha lasciato il palco, creando un momento insolito per la trasmissione.

Puntata ricca di colpi di scena quella di Amici del 25 aprile. Le due eliminazioni previste diventano una per il dubbio di Elena D'Amario: "Non voglio lavarmene le mani".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Serale Amici 25 aprile, il giallo dei due eliminati: Maria De Filippi lascia lo studio. Fuori AlexRoma, 25 aprile 2026 - A questo punto del talent show, ogni eliminazione è molto dolorosa per il pubblico. Amici 25, caos in studio: il colpo di scena che salva Alex? Cosa sapere Elena D'Amario propone modifica regolamento Amici 25 sabato 25 aprile per salvare Alex. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Amici, com’è andato il sesto Serale: eliminato Alex e D’Amario va in crisi; Amici, eliminato Alex: Me l'aspettavo, era arrivato il mio momento; Chi sarà il nuovo eliminato del Serale di Amici 25?; Serale Amici 25 aprile, il giallo dei due eliminati: Maria De Filippi lascia lo studio. Fuori Alex. Amici 25, eliminato Alex: colpo di scena nella puntata del 25 aprile con Maria De Filippi che lascia lo studioPuntata ricca di colpi di scena quella di Amici del 25 aprile. Le due eliminazioni previste diventano una per il dubbio di Elena D’Amario: Non voglio lavarmene le mani ... fanpage.it Chi è uscito da Amici 25 ieri sera: Alex Calu eliminato al ballottaggio, ma lascia con una proposta da Burn the FloorSabato 25 aprile, al ballottaggio finale contro Elena e Lorenzo, il ballerino latinoamericano ha dovuto abbandonare la scuola. Ma fuori lo aspetta già un palcoscenico internazionale. Sapeva già come s ... alphabetcity.it Tra tensioni in giuria, sfide infuocate e momenti surreali, la sesta puntata del serale di Amici 25 regala uno degli episodi più imprevedibili: Elena D’Amario blocca tutto, Maria De Filippi lascia lo studio e il verdetto finale cambia il destino dei concorrenti - facebook.com facebook Sesto appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi. Ospiti musicali di stasera Ermal Meta e Serena Brancale x.com