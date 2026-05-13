Sicurezza urbana per un imprenditore su due la situazione è peggiorata nell' ultimo anno

Un nuovo sondaggio rivela che, tra gli imprenditori della provincia, più della metà percepisce un peggioramento della sicurezza urbana nell’ultimo anno. Le preoccupazioni principali riguardano furti, presenza di persone sospette, degrado, danneggiamenti e atti di violenza. Nonostante alcuni segnali di miglioramento, i problemi legati alla sicurezza restano elevati e continuano a influenzare la vita quotidiana delle attività commerciali locali.

Migliora ma rimane alta, tra gli imprenditori della nostra provincia, la percezione di insicurezza, con particolare riferimento a furti, presenza di malintenzionati, situazioni di sporcizia e degrado, danneggiamenti, violenze. Gran parte delle imprese continuano a pensare che certezza della pena.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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