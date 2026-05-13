Sicurezza sul lavoro | in Puglia 14 morti in 3 mesi allarme rosso

In Puglia, durante i primi tre mesi dell'anno, si sono registrate 14 morti sul lavoro, un numero che ha generato preoccupazione tra le autorità regionali. Il tasso di mortalità regionale è superiore del 125% rispetto alla media nazionale, con alcune province che presentano un livello di rischio più elevato rispetto ad altre. I dati indicano un andamento preoccupante in termini di sicurezza per i lavoratori nella regione.

?? Punti chiave Perché il tasso di mortalità pugliese supera del 125% la media nazionale? Quali province registrano l'indice di rischio più critico in regione? Chi sono le fasce d'età più colpite dagli infortuni sul lavoro? Come si distribuiscono le oltre 6.000 denunce di infortunio tra i generi??? In Breve Foggia registra 5 vittime e Taranto 3 decessi nel primo trimestre 2026. In Puglia 6.012 infortuni sono stati denunciati tra gennaio e marzo 2026. Mortalità pugliese superiore del 125 .🔗 Leggi su Ameve.eu

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