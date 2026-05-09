In Puglia, si sono registrati undici decessi sul lavoro, un numero superiore alla media nazionale, con un incremento del 25%. Le statistiche evidenziano che alcuni settori produttivi sono coinvolti più di altri nei decessi, contribuendo al rischio più elevato rispetto alla media italiana. La questione della sicurezza sul lavoro nella regione si concentra su questi dati, che mostrano un quadro preoccupante rispetto alle altre aree del Paese.

? Domande chiave Perché il rischio in Puglia supera del 25% la media nazionale?. Quali settori produttivi causano la maggior parte dei decessi regionali?. Perché i lavoratori stranieri rischiano tre volte più dei colleghi italiani?. Come spiegano l'aumento degli infortuni le attuali politiche di sicurezza?.? In Breve Rischio mortale in Puglia superiore del 25% rispetto alla media nazionale.. Infortuni in Italia aumentati del 5,3% con oltre 150mila denunce a marzo 2026.. Lavoratori stranieri subiscono rischi di morte tre volte superiori rispetto ai colleghi italiani.. Settori edilizia, trasporti e logistica causano la maggior parte dei decessi nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: in Puglia 11 morti, rischio oltre la media

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