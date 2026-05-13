Sicurezza sul lavoro dalla Sicilia oltre 25 milioni col bando Inail | imprese chiamate a investire in prevenzione e innovazione

Un finanziamento di oltre 25 milioni di euro proveniente dal bando Inail è stato destinato alle imprese siciliane, con l’obiettivo di promuovere investimenti in prevenzione e innovazione nei luoghi di lavoro. Il pacchetto di risorse mira a rafforzare le misure di sicurezza e a favorire pratiche più efficaci per tutelare la salute dei lavoratori. Le aziende sono invitate a partecipare per accedere ai fondi disponibili.

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