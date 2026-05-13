Sicurezza sul lavoro dalla Sicilia oltre 25 milioni col bando Inail | imprese chiamate a investire in prevenzione e innovazione
Un finanziamento di oltre 25 milioni di euro proveniente dal bando Inail è stato destinato alle imprese siciliane, con l’obiettivo di promuovere investimenti in prevenzione e innovazione nei luoghi di lavoro. Il pacchetto di risorse mira a rafforzare le misure di sicurezza e a favorire pratiche più efficaci per tutelare la salute dei lavoratori. Le aziende sono invitate a partecipare per accedere ai fondi disponibili.
Un nuovo pacchetto di risorse per la sicurezza nei luoghi di lavoro rimette al centro il tema della prevenzione nelle imprese. Con il bando Isi 2025, l’INAIL mette a disposizione 600 milioni di euro di incentivi a fondo perduto a livello nazionale, di cui oltre 25,3 milioni destinati alla Sicilia.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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