Dal 13 aprile al 28 maggio 2026, le imprese avranno la possibilità di presentare le domande per il bando ISI 2025, che prevede un finanziamento fino a 130.000 euro. La richiesta deve essere inviata attraverso la piattaforma online messa a disposizione dall’Inail. Si tratta di un’iniziativa rivolta alle aziende interessate a migliorare le misure di sicurezza sul lavoro.

Dal 13 aprile al 28 maggio 2026, le imprese potranno presentare le domande per il bando ISI 2025 tramite l’apposita piattaforma online dell’Inail. L’iniziativa mira a finanziare progetti volti alla sicurezza sul lavoro, con un particolare sulla gestione dei rischi emergenti e sull’efficienza energetica, offrendo risorse fino a 130 mila euro per singolo progetto. L’apertura delle procedure telematiche, fissata per il prossimo 13 aprile, segna una tappa fondamentale per il tessuto produttivo che intende rinnovare i propri standard di protezione. Il bando, la cui struttura era stata delineata lo scorso 18 dicembre, si articola su cinque diversi assi di finanziamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza sul lavoro: bando Inail fino a 130.000 euro per le imprese

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