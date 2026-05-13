Sicurezza sul lavoro | 3 morti tra Parma Modena e Ravenna nel 2026

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, tre lavoratori hanno perso la vita tra le province di Parma, Modena e Ravenna, secondo i dati raccolti. La regione ha visto aumentare i casi di incidenti sul lavoro, con Bologna che si conferma come l’area più pericolosa. Tra i motivi di maggiore vulnerabilità tra i lavoratori stranieri si riscontrano condizioni di lavoro precarie e scarse misure di sicurezza. Questi episodi evidenziano le criticità legate alla sicurezza in ambito lavorativo nella regione.

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? Punti chiave Perché Bologna è diventata la provincia più pericolosa della regione?. Quali fattori rendono i lavoratori stranieri così vulnerabili in Emilia-Romagna?. Come si spiega la differenza tra le zone rosse e quelle bianche?. Perché il rischio mortale non è distribuito equamente tra i distretti?.? In Breve Bologna in zona rossa con 5 decessi e indice di mortalità a 10,1.. 6 vittime su 13 totali in Emilia-Romagna sono lavoratori stranieri.. Infortuni totali registrati nei primi tre mesi del 2026 sono 16.509.. Mortalità regionale a 4,3 per milione contro il 5,7 della media nazionale.. Tre vittime per infortuni mortali nei primi tre mesi del 2026 tra le province di Parma, Modena e Ravenna, secondo i nuovi dati dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega.🔗 Leggi su Ameve.eu

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