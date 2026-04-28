In occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, un sindacato locale ha evidenziato che nel 2026 si sono già verificati tre decessi sul posto di lavoro nella città. La denuncia si concentra sulla mancanza di interventi efficaci per migliorare le condizioni di sicurezza, sottolineando la necessità di un cambiamento immediato. La giornata non viene considerata una celebrazione, ma un momento di riflessione sui rischi ancora presenti.

Tarantini Time Quotidiano “Oggi, in occasione della Giornata Internazionale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro istituita dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro, a Taranto non abbiamo nulla da celebrare. Abbiamo solo vite da piangere, famiglie distrutte a cui dare risposte e una strage continua che deve essere fermata”. A parlare è il coordinatore territoriale della UIL Taranto, Gennaro Oliva, che richiama l’attenzione sulle tragedie avvenute nei primi quattro mesi dell’anno e sulle criticità legate alla sicurezza nei luoghi di lavoro. “Non possiamo derubricare queste tragedie a semplici fatalità – incalza Oliva –. In meno di cento giorni abbiamo perso tre giovani lavoratori, tre figli di questa terra usciti di casa per guadagnarsi da vivere e mai più tornati”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Sicurezza sul lavoro, UIL Taranto: “Nel 2026 già tre morti, serve un cambio immediato”

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