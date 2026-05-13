Sicurezza idraulica via libera al piano per via del Confine | 5 milioni per i territori di Cesena e Cervia

Durante la riunione della terza commissione dell’Assemblea legislativa regionale, si è discusso di interventi per migliorare la sicurezza idraulica nelle aree di Cesena e Cervia. È stato approvato un piano da cinque milioni di euro destinato ai territori, con l’obiettivo di prevenire rischi legati alle inondazioni. La discussione si è concentrata anche sulle richieste delle comunità locali riguardo alla tutela del territorio e alla gestione delle risorse idriche.

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