Sicurezza idraulica via libera al piano per via del Confine | 5 milioni per i territori di Cesena e Cervia
Durante la riunione della terza commissione dell’Assemblea legislativa regionale, si è discusso di interventi per migliorare la sicurezza idraulica nelle aree di Cesena e Cervia. È stato approvato un piano da cinque milioni di euro destinato ai territori, con l’obiettivo di prevenire rischi legati alle inondazioni. La discussione si è concentrata anche sulle richieste delle comunità locali riguardo alla tutela del territorio e alla gestione delle risorse idriche.
Sicurezza del territorio, prevenzione del rischio idraulico e attenzione alle richieste delle comunità locali sono stati al centro della seduta odierna della terza commissione Territorio, Ambiente, Mobilità dell’Assemblea legislativa regionale. A tre anni dall’alluvione in Romagna, si è svolta in.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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