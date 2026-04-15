Le strade della città si rifanno il look al via il maxi piano di lavori | oltre 3,2 milioni per asfalti e sicurezza idraulica

Nella città sono iniziati lavori di riqualificazione stradale con un investimento superiore a 3,2 milioni di euro. Gli interventi prevedono il rifacimento dell’asfalto in diverse vie, il risagomamento dei fossi e il miglioramento della segnaletica orizzontale. Sono inoltre stati programmati interventi per potenziare la sicurezza idraulica dell’area. I lavori si protrarranno nei prossimi mesi e coinvolgono diverse zone del centro urbano.

Più di 3,2 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio, risagomare i fossi, riasfaltare decine di arterie cittadine e rinfrescare la segnaletica orizzontale. È questo il cuore del vasto piano di riqualificazione infrastrutturale che il Comune di Forlì ha messo in campo per il 2026. Un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Piano asfalti da 1,2 milioni a Francavilla al Mare: i lavori per sistemare le strade più rovinateSi tratta del "più grande intervento mai realizzato in città”, dice la sindaca Russo; in caso di ribassi, le risorse saranno utilizzate per estendere... Asfalti, maxi piano su 20 strade: lavori senza costi per il Comune. La mappa delle vie interessateCantieri su 20 strade a Rimini tra marzo e aprile: previsti interventi di ripristino asfalti con modifiche alla viabilità e chiusure temporanee... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Benevento in serie B, è festa tra le strade della città; Maxi-piano da 1,7 milioni di euro per rifare le strade della città; Milano si ferma per la Maratona: l'elenco completo delle strade chiuse e gli orari delle riaperture; L’Ungheria volta pagina, in migliaia a Budapest festeggiano la vittoria di Magyar. Le strade più belle del mondo: le 20 da scoprire secondo il TelegraphDal Giappone all'America Latina, una selezione di 20 vie da percorrere almeno una volta nella vita, tra storia, paesaggi e atmosfere uniche di Redazione Ci sono strade che ti invitano a rallentare, a ... msn.com Maratona di Milano 2026, 15mila in corsa: il percorso, tutti gli orari e le strade chiuseSaranno circa 15mila i runner attesi domani 12 aprile alla Wizz Air Milano Marathon 2026: i 42,195 km tutti da correre attraverseranno gli spazi più caratteristici della città trasformandola per un ... ilfattoquotidiano.it Maltempo tra Palermitano e Agrigentino: allagamenti e strade trasformate in fiumi di fango #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Foggia, al via il piano di manutenzioni di strade e marciapiedi: entro l’estate anche nelle borgate x.com