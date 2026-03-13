Sicurezza idraulica nella Bassa | a Cortemaggiore la presentazione del piano da 3 milioni di euro

A Cortemaggiore si è tenuta un’assemblea pubblica per presentare un piano da tre milioni di euro destinato a migliorare la sicurezza idraulica nella Bassa. Durante l’incontro sono stati illustrati gli interventi previsti sui torrenti Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina, con l’obiettivo di affrontare le criticità legate alle piene e alle esondazioni nella zona.

Un’assemblea pubblica per illustrare il programma di interventi sui torrenti Arda, Chiavenna, Riglio e Ongina. Prende forma la strategia per la riduzione del rischio idraulico e il potenziamento del sistema arginale nel territorio Piacentino, con una prima tranche di lavori finanziati dal Fondo di sviluppo e coesione per un importo di 3 milioni di euro. Gli interventi, che prenderanno il via entro la seconda metà dell’anno, saranno illustrati giovedì 19 marzo alle 18.30 al teatro Duse di Cortemaggiore (Pc). L’incontro è organizzato dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile insieme ai Comuni di Cadeo, Caorso, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro e Villanova sull’Arda, tutti coinvolti nel piano dei lavori. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

