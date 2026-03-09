Il comitato costituente futuro nazionale | L' impossibile vita dei negozianti a Parma | sicurezza assente commercianti lasciati soli

Il comitato costituente futuro nazionale denuncia le difficoltà dei negozianti di Parma, evidenziando come le attività commerciali si trovino a fronteggiare problemi di sicurezza e mancanza di supporto. La situazione si manifesta attraverso episodi di spaccate e furti che colpiscono esercizi già sotto pressione per i costi di gestione, tasse e affitti in continuo aumento.

La quotidianità dei negozianti di Parma è diventata una corsa a ostacoli. Quando non sono le spaccate, sono i furti a colpire attività già provate da margini sempre più esigui, tra tasse, affitti e costi di gestione in continuo aumento. A pagare il prezzo più alto sono proprio quei commercianti che tengono viva la città, ma che oggi si ritrovano a fronteggiare da soli un’ondata di criminalità che erode il loro già fragile guadagno. La recente classifica regionale, che vede Parma all’ultimo posto per reati contro il patrimonio, conferma una realtà che i cittadini e gli esercenti denunciano da mesi. Nonostante ciò, l’amministrazione comunale continua a investire risorse in nuove iniziative che spesso chiudono non appena terminati i benefici, senza affrontare il vero nodo: la sicurezza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

