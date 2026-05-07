Messa in sicurezza delle frazioni e interventi sulla rete fognaria | pianificati dal Comune lavori per oltre un milione di euro

Il Comune ha annunciato un investimento superiore a un milione di euro per interventi sulla rete fognaria e sulla messa in sicurezza delle frazioni. I lavori previsti riguardano principalmente il miglioramento delle infrastrutture e delle condizioni delle strade di accesso alle aree periferiche della città. L'obiettivo è intervenire su diverse zone del territorio per rafforzare le condizioni di sicurezza e migliorare la funzionalità dei servizi pubblici.

FABRIANO - Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per i territori periferici e per la riqualificazione delle strade di accesso alle frazioni. Sono in corso, o in fase di avvio, diversi interventi in varie zone del comune: Attiggio, Campodonico, Albacina e Moscano. Altri lavori stanno.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Alluvione e sicurezza: pulita la rete fognaria: "Restiamo in attesa degli interventi complessivi"E’ stata completata la pulizia della rete fognaria coinvolta dall’alluvione del settembre 2024 a Numana e Marcelli, sono state condotte diverse... Leggi anche: Lipari, consegnati i lavori sulla Sp 181 di Pignataro: al via gli interventi di messa in sicurezza Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Consegnati i lavori per la messa in sicurezza delle curve al lago di Roncone; Collina Sant’Anna, completati i lavori di messa in sicurezza. Via Colonnello Eber presto accessibile dopo 8 anni di chiusura al transito; Lavori di sistemazione idraulica e messa in sicurezza nel quartiere Farina; Limitazioni temporanee alla viabilità in Via Gatti per interventi di messa in sicurezza. Messa in sicurezza del territorio e degli edifici pubblici ('26-'28)PESCARA - E’ stato approvato il Decreto ministeriale che definisce il riparto dei contributi destinati ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza. Un provvedimento che rap ... ekuonews.it Incroci a rischio incidenti nella Capitale: dopo la chiusura delle scuole, scatta la messa in sicurezza. La mappaNuovi interventi di messa in sicurezza degli incroci pericolosi a Roma partiranno in diversi quartieri dei Municipi VII, VIII, IX e XII, tra giugno e settembre, dopo la chiusura delle scuole, ... leggo.it Messa in sicurezza di bacini montani, corsi d’acqua, ponti, miglioramento sismico di scuole e non solo. La Regione stanzia 1,38 miliardi di euro: tutti gli interventi finanziati - facebook.com facebook Finita di comporre il 29 aprile, fu messa in scena al Burgtheater di Vienna, il 1º maggio 1786, diretta dallo stesso Mozart, una delle sue più famose opere: "Le nozze di Figaro". Si narra che la scena finale del terzo atto, che comprendeva un balletto e una panto x.com