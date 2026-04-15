Impianto di smaltimento rifiuti a Calcinate i sindaci fanno fronte comune | Forte preoccupazione nessuno sapeva nulla

Il 2 aprile, nel pomeriggio, è stata comunicata la proposta di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti nel territorio di Calcinate. In poche ore, i sindaci dei Comuni vicini si sono riuniti per discutere della questione, esprimendo preoccupazioni condivise e chiedendo chiarimenti sulla situazione. La notizia ha generato reazioni immediate e si è sviluppata una concertazione tra le amministrazioni locali.

Calcinate. La comunicazione è arrivata nel pomeriggio del 2 aprile, Giovedì santo. Nel giro di poche ore i sindaci del territorio si sono coordinati avviando un confronto congiunto sul progetto relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti sul territorio. Le amministrazioni di Calcinate, Bagnatica, Bolgare, Cavernago, Costa di Mezzate, Ghisalba, Mornico al Serio, Palosco e Seriate si sono attivate sin da subito nominando un pool di tecnici per analizzare la documentazione. “Esprimiamo forte preoccupazione – si legge in un comunicato congiunto sottoscritto dai 9 sindaci – per il progetto di un nuovo impianto di smaltimento rifiuti a Calcinate, giunto in modo inatteso.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Leggi anche: Raffaella Carrà e quel figlio segreto di cui nessuno sapeva nulla Leggi anche: In Polonia gli ultras si picchiano e poi fanno affari insieme con lo smaltimento illegale di rifiuti industriali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'Ecotassa per i Comuni in Sicilia vicini a impianti di smaltimento rifiuti: ecco come verranno divisi i fondi; Nuova gestione per il conferimento di sfalci e potature: a Fiumicino un sistema più sostenibile; Ex impianto rifiuti verso la riconversione: dubbi degli industriali sul progetto; Oro Rosso: scoperto impianto con lavorazioni non autorizzate. Ex impianto rifiuti verso la riconversione: dubbi degli industriali sul progettoPrevista la trasformazione dell’area di Vinadia, a Villa Santina, in hub del legno con fondi regionali. Confindustria Udine però mette in guardia su costi, materie prime e sostenibilità economica dell ... udinetoday.it Impianto di trattamento rifiuti di Mili, il comitato Amo il mio paese: esposto alla Procura di PalermoMESSINA. La Società Srr Messina Area Metropolitana continua imperterrita nella procedura per la realizzazione dell’impianto di trattamento della frazione umida dei rifiuti a Mili, nel comune di Messi ... letteraemme.it Pubblicato l'avviso pubblico per le proposte di affidamento per l'impianto chiusura rifiuti x.com La seduta si interrompe su un tema chiave per il territorio: la mozione contro la proroga dell’impianto di Piombino. L’opposizione attacca: «Pagina grave, la maggioranza si è sottratta». Emendamenti di FdI per cancellare le critiche al governo facebook