Sicurezza derby | Silvestri M5S chiede Piantedosi in Aula

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato del Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione rivolta al ministro dell'Interno, chiedendo chi sia chiamato a rispondere dei disordini verificatisi durante il derby. La richiesta si concentra sulla responsabilità e sulla gestione delle misure di sicurezza adottate. Inoltre, si interroga su come il Ministero intenda coordinare le operazioni di sicurezza in eventi sportivi che si svolgono contemporaneamente, come calcio e tennis.

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?? Punti chiave Chi deve rispondere direttamente dei disordini avvenuti durante il derby? Come può il Ministero gestire calcio e tennis contemporaneamente? Perché la gestione degli orari è diventata un caso politico? Quali lacune organizzative hanno messo a rischio la sicurezza dei cittadini??? In Breve Criticità gestione simultanea tra derby di Roma e torneo tennistico locale. Incompetenza organizzativa ministeriale sulla pianificazione oraria degli eventi sportivi. Necessità di garantire protez .🔗 Leggi su Ameve.eu

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