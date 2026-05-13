Calcio | Silvestri M5s Piantedosi venga in Aula derby metafora incompetenza governo
Un deputato del Movimento 5 Stelle ha chiesto che il ministro dell’interno partecipi a un’Assemblea parlamentare, commentando anche gli sviluppi recenti del derby di Roma. La richiesta è arrivata attraverso una dichiarazione pubblica, in cui si sono affrontate questioni legate alla gestione dell’evento sportivo e alle responsabilità del governo. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione politica sulle modalità di controllo e sicurezza durante manifestazioni pubbliche.
Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle, ha rilasciato una dichiarazione incisiva riguardo gli eventi legati allo svolgimento del derby di Roma. “Quanto è accaduto è allucinante e il Ministro Piantedosi non può affermare che ‘era evitabile’. Se era evitabile, allora doveva essere lui a prevenirlo. Il capo del Viminale deve venire a riferire sulla sicurezza nel nostro Paese”, ha affermato Silvestri con tono deciso. Richiesta di Chiarezza sulla Sicurezza. Silvestri ha continuato, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza durante eventi sportivi: “Ci deve spiegare come fa a non saper garantire la sicurezza per la simultaneità di un evento calcistico e uno tennistico.🔗 Leggi su Romadailynews.it
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