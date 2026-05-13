L'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Molise ha annunciato un focus rafforzato sulla sicurezza nei cantieri, sottolineando l'importanza di una formazione adeguata per i lavoratori. Aggiunge che le sanzioni rappresentano uno strumento, ma che investire in formazione può prevenire incidenti e migliorare le condizioni di lavoro. La discussione si concentra su come le aziende possano rispettare le norme senza subire conseguenze economiche, promuovendo un approccio più efficace alla sicurezza.

? Domande chiave Come possono le sanzioni colpire le aziende che rispettano le norme?. Perché la formazione è più efficace delle multe nei cantieri molisani?. Chi protegge le imprese virtuose dalla pressione economica delle sanzioni?. Quali soluzioni propone l'Ance per evitare la colpevolizzazione indiscriminata?.? In Breve Seminario Formedil Scuola Edile previsto per i giorni 18 e 19 maggio a Campobasso.. Obiettivo di trasformare la gestione rischi in modello culturale tramite enti bilaterali.. Protezione delle piccole imprese familiari del territorio molisano dalle sanzioni indiscriminate.. Formazione pratica nei cantieri per contrastare infortuni oltre la logica delle multe.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicurezza cantieri: l’Ance Molise punta su formazione e sanzioni

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