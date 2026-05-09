Nei cantieri del Piceno, le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli per verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Un rappresentante dell’Inail ha sottolineato l’importanza di promuovere la prevenzione tra le nuove generazioni, con iniziative mirate a sensibilizzare sui rischi e le misure di tutela. Le verifiche riguardano principalmente il rispetto delle regole di sicurezza e l’adeguatezza delle attrezzature impiegate nei lavori edili.

? Punti chiave Perché i cantieri del Piceno sono sotto la lente dei Carabinieri?. Come possono le nuove generazioni prevenire gli infortuni nei cantieri?. Quali rischi si nascondono negli spostamenti quotidiani dei lavoratori?. Come possono le aziende marchigiane abbattere il numero degli infortuni?.? In Breve Incontri svolti tra il Teatro Ventidio Basso e la sede Inail di via Dino Angelini.. Monitoraggio costante necessario per contrastare l'alto numero di infortuni nelle Marche.. Focus su rischi elevati nei cantieri e infortuni in itinere durante gli spostamenti.. Collaborazione tra ispettori e carabinieri per controlli nei siti edili del Piceno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inail ad Ascoli: Fiori punta su prevenzione e sicurezza nei cantieri

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Sicurezza nei cantieri: a Campobasso il nuovo tavolo della prevenzione? Cosa scoprirai Come cambieranno le procedure operative nei cantieri molisani dopo l'incontro? Chi siederà al tavolo per definire le nuove norme di...

Sicurezza nei cantieri, Versace: "La prevenzione diventi patrimonio culturale condiviso"“Parlare oggi di sicurezza significa parlare di dignità del lavoro, tutela della vita umana e cultura della responsabilità”.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Fiori (Inail), 'badge cantiere strumento di legalità, trasparenza e sicurezza'; Il presidente Inail: Sicurezza sul lavoro, c’è ancora tanto da fare. Infortuni in aumento; Fiori (Inail), 'prevenzione sia vero strumento per ridurre incidenti sul lavoro'; Insieme per la sicurezza sul lavoro. Ad Ascoli Piceno seconda giornata formativa con direttore generale INAIL Marcello Fiori.

Il presidente Inail: Sicurezza sul lavoro, c’è ancora tanto da fare. Infortuni in aumentoMarcello Fiori e il focus sull’odioso fenomeno delle morti bianche È sempre molto grave, perché dietro ogni incidente ci sono persone, famiglie e comunità colpite da vere tragedie . ilrestodelcarlino.it

Insieme per la sicurezza sul lavoro. Ad Ascoli Piceno seconda giornata formativa con direttore generale INAIL Marcello FioriOspite d’onore nella giornata formativa odierna, la seconda del convegno sulla sicurezza sul lavoro, il Direttore Generale di INAIL Marcello Fiori, che così ha commentato ad apertura dei lavori. picenotime.it

L'INAIL riepiloga le novità per l'assicurazione contro infortuni e malattie in agricoltura. Definiti i valori dei contributi da versare nel 2026 - Leggi e prassi / Pubblico, INAIL x.com

Mobilita' INAIL reddit