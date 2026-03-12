Formazione | intesa tra Regione Confindustria e Ance su figure professionali richieste dalle imprese

Regione, Confindustria e Ance hanno siglato un accordo per definire le figure professionali più richieste dalle imprese in Sicilia. Tra i settori coinvolti ci sono l’amministrazione, l’edilizia, la meccanica, l’impiantistica, il web e il marketing, con una domanda crescente di figure tecniche specializzate. L’intesa mira a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro locale.

Figure tecniche in settori come quello amministrativo, dell’edilizia, della meccanica, dell’impiantistica, del web e del marketing: sono alcune delle qualifiche più richieste, in questo momento, dal mercato del lavoro in Sicilia. Proprio per allineare la formazione professionale alle esigenze delle imprese, è stato siglato oggi a Palazzo d’Orléans, un protocollo d’intesa tra il presidente della Regione, Renato Schifani, e i vertici siciliani di Confindustria e Ance, Diego Bivona e Salvatore Russo. Presente anche l’assessore all’Istruzione e alla formazione, Mimmo Turano. Il protocollo prevede che per specifici profili, la cui offerta formativa non sia disponibile in Sicilia, ci si possa anche rivolgere a enti accreditati in altre Regioni. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Confindustria promuove formazione e confronto tra imprese per superare le difficoltà economiche.Fabrizio Luciani, presidente di Confindustria Fermo, ha lanciato un nuovo programma di formazione mirato a rafforzare competenze e favorire il...

Formazione professionale, accordo tra Regione, imprese e costruttori: "Formazione più vicina alle aziende"Intesa tra il governo siciliano, Confindustria e Ance per orientare i corsi professionali verso i profili tecnici più richiesti dal mercato Tecnici...

